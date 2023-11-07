民眾黨總統參選人柯文哲今天拋出少子女化政見，包含成立「人口發展委員會」，跨部會解決問題。柯文哲也提出，孕期滿3個月可請領補助金，育養津貼延至子女12歲，並提供育兒家庭居住福利，讓年輕人敢婚敢生。

媒體詢問，如何看待國民黨總統參選人侯友宜日前提出生第3胎提供家庭補助新台幣100萬元的政策。柯文哲回應，政策跟制度要合理，並非錢愈多愈好，否則只是淪於大撒幣。

柯文哲今天偕競選總幹事黃珊珊、民眾黨秘書長周台竹、柯文哲競辦智庫執行長蘇進強、民眾黨新北市第2選區立委參選人李有宜舉行「因應少子女化對策」記者會。

柯文哲指出，自從2020年開始，台灣人口已連續3年死亡交叉，進入「生不如死」的情況，台灣去年生育率在全世界僅略高於南韓；根據國發會推估，台灣若再不有效提升生育率，至2070年台灣人口恐減半，屆時台灣新生兒將不到5萬人。

柯文哲表示，少子女化已成台灣國安問題，造成國家產業失衡、企業缺工、各級學校因招不到人面臨廢校，這不單單只是補助大學學費能解決；根據統計，台灣「有偶生育率」雖上升，但全國總生育率逐年下降，反映可能是結婚對數太少、不婚，甚至晚婚，導致出生人數逐年遞減。

柯文哲拋出10項政見解決少子女化問題，第一是由行政院成立「人口發展委員會」，結合教育部、衛生福利部、勞動部等跨部會分工，將少子化、高齡化問題合併解決；其次是由政府提供「好孕補助金」5萬元，孕期滿3個月即可請領，每生育1名新生兒，還有10萬元養育津貼。

柯文哲指出，政府應增設公立幼托機構，提供父母多元托育及臨托服務，並提供區域化的服務增加彈性，減緩趕下班接送的困擾；同時提升公立幼托教師及人員薪資，提高幼托就業環境品質；育養津貼延至子女12歲，並將育兒家庭5歲以下每胎減稅12萬元措施，同步延長至12歲。

柯文哲指出，政府也應修改不合時宜的法律，將現行勞工產假從8週，逐步延長至國際普遍的14週；為避免女性擔憂無法返回職場，政府將提供租稅優惠鼓勵企業設置托育場所，並提供彈性或遠距的工作方式。

談及居住問題影響年輕人生育意願，柯文哲拋出，由政府提供育兒家庭居住福利，如購屋補息或低利貸款、每戶6000到8400元的租金補貼，或是優先入住社會住宅，讓年輕人敢婚敢生。

柯文哲指出，近年晚婚晚生趨勢，許多婦女選擇凍卵，但台灣法規限制取卵資格，他承諾民眾黨將推動修法解除取卵法規限制，並將代理孕母納入人工生殖法；針對少子女化政策財源，由行政院提撥百億元專款，並建立友善生養計畫的縣市模範區。

媒體詢問，是否提供凍卵補助。柯文哲表示，應該先解決法律問題，解除女性需要結婚才能取卵的限制，健保署後續才能依循法律決定哪些得以納入健保。