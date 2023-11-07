百萬YouTuber九妹（Joeman、本名翁雋明）和蕾菈夫妻涉嫌持有二級毒品大麻，6日依毒品罪嫌移送檢方訊後無保飭回，不久後三人皆發聲明回應，Joeman更在晚間於頻道上架新片。今（7日）稍早，Joeman再度發布業配文，短短一小時就近2萬人按讚，被網友調侃逆向操作、流量關不住。

Joeman雖深陷呼麻風波，但今（7日）照樣在社群上傳與廠商合作的車充業配影片，對比蕾菈夫妻涉染毒後靜悄悄，Joeman顯得高調許多，短短一小時就有破1.7萬人按讚、近700則留言，網友猛虧：「難道吸毒也能避重就輕」、「平價逮捕 v.s.奢華逮捕」、「厲害有原則，工作歸工作，一麻歸一麻」、「廠商很勇喔」、「好狠！ 誰也關不住的流量！」、「卡個大麻業配」、「廠商很牛欸 逆向操作」。

Joeman二度發文，吸引網友朝聖。（圖／IG@Joeman）

Joeman捲入毒品案後，昨晚照常在YouTube頻道上架新片，儘管被部分網友抨擊，但逆向操作確實賺到超高的流量，對此，經紀人解釋禮拜一是週更時間，經製作人決議還是如期播出。

Joeman涉毒前被譽為網紅界的人氣王天花板，手握多項代言和合作，他更說過31歲已存到5千萬，達到預定的退休金目標，但33歲那年已花光，會繼續拍片賺錢不會輕易退休。不過，Joeman捲入毒品案後，傳出超商想中斷合作，要求跟Joeman聯名的三明治全數下架；據《ETtoday星光雲》報導，Joeman稍早透露與廠商努力溝通中，整體損失還無法估算，感謝關心。

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