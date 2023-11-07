交通部長王國材昨與計程車駕駛相關工會舉辦座談，會中建議各地方政府參考台北市政府的作法，每隔100至150公尺畫設12至15公尺的黃線，供司機上下客、貨，要求地方3個月內完成盤點。至於是否在畫設完成前暫停記點制度，仍有待聽取各方意見與討論。

今年6月30日《道路交通安全管理處罰條例》修正條文上路，恢復多項民眾可檢舉交通違規項目，記點制度也更嚴格，引發職業駕駛不滿，認為道路狹小、畫線設計不良容易導致駕駛被記點，衝擊生計，相關工會多次發起抗議。

王國材昨與計程車相關工會座談，會中達成幾點共識。交通部公共運輸及監理司司長林福山指出，台北市政府在每100至150公尺要設置10至12公尺的黃線，讓計程車或貨運司機，能有合理的上下客、貨空間，預計12月底前完成盤點、3月底畫設完成，交通部也將這套方法提供給各縣市參考，畫出合理的空間。

林福山說，畫現有因地制宜的問題，今年8月至10月全國已盤點出456處，並持續增加盤點中，希望年底前各縣市要有階段性的成果。

至於工會建議，全國黃線畫線改善完成前暫停實施記點制度，林福山回應，昨天聽完計程車的意見，近期還會再聽貨運業意見，並與內政部、警政署等單位討論。