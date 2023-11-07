百萬訂閱的YouTuber Joeman與網紅蕾菈夫婦捲入毒品案送辦，目前已經交保請回，引發不少討論，外界猜測Joeman會因此損失許多廣告與代言。對此，過來人Toyz直言Joeman至少要賠千萬，經紀人也認了「目前正在跟廠商努力溝通中，（損失）無法估算。」

Joeman大學時期就已在電競圈擔任賽評，並於2011年《星海爭霸II》電競賽評票選中獲得冠軍，之後開啟YouTube事業，財產更是累積到5千萬，前途一片光明，豈料昨(6)日因涉毒被逮，引起社會撻伐，對此實況主Toyz也開直播分析Joeman持毒的後果，建議他最好認罪，不然責罰會更重。

不僅如此，Joeman被警方逮捕時，曾坦言「擔心毀了自己的網紅生涯」，而Toyz也表示，以他的經驗來看，一旦涉毒9成的商業合作都會被取消，正在執行的也要賠錢，「像我基本上是不會有業配的，我甚至卑微到去幫農民賣水果不收錢，一般大家都很怕網紅涉及刑案，但Joeman可能賺飽了也沒差，剛好可以退休。」

根據《三立新聞網》報導，Joeman經紀人Yuni坦承不少廠商都來談合約異動，電話被打爆，「目前仍在跟廠商努力溝通中，由於團隊目前都忙於溝通，且都簽有保密條款，整體損失還無法估算，感謝外界關心」。

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