Youtube網紅Joeman（本名翁雋明）涉吸食、持有毒品被逮，掀起震撼。一名網友認為，這件事若發生在10幾年前絕對很嚴重，但現在許多粉絲並不在乎支持對象是否染毒，負面新聞甚至能帶來更多流量。專業人士認為，觀眾不是重點，重點是下廣告的廠商，「基本已經涼了」。

提出這項看法的原PO說，藝人或網紅吸毒，多數人會覺得「反正跟我無關」、「他嗑他的，我看我的」，部分人士甚至在染毒風波後更紅，「搞不好這次事件後，還能刺激停滯的訂閱數」。

部分網友直指關鍵，重點並不在有多少觀眾，或可帶來多少流量，那些都不重要，「很多代言、業配接不到了，你覺得會有企業找形象已受損的人嗎」、「有些合約搞不好有附加條款，若涉及刑事案件，恐賠償高額違約金」。

這類型網紅，通常有經紀公司及團隊協助拍片，人事、設備等成本靠廣告收入維持，「傻傻的，業配先掰了，我猜他下一步是裁員，再換小辦公室」、「吸大麻可能對觀眾沒影響，但他靠業配養團隊，基本上涼了」。

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