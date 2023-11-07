桃園市一名84歲患有輕度身心障礙及失智的陳姓老婦人，6日晚間搭車前往醫院探視住院的兒子，未料在中途下錯站，因為表達能力有限，獨自坐在輪椅上並在宮廟前徘迴，巡邏員警見狀上前關心，並在里長群組中通報，獲得熱心里民回應得知老婦人住家位置，順利將人平安送返家中。

龍潭警分局中興派出所副所長曹培翔、警員洪祥皓，6日晚間在巡邏途中，瞥見一名老婦人，獨自坐著輪椅在自由街的宮廟前徘徊，主動上前關心但老婦表達能力有限，無法明確說出名字及住家地者，員警挨家挨戶詢問附近住戶，卻都沒人認識，後來靈機一動，以群組通報各里長，最後終於知道婦人住家，警方當下也立即開車載送婦人平安返家。

老婦人家人表示，因為婦人的兒子日前住院，媳婦醫院、住家往返照顧分身乏術，沒想到媽媽卻因為思念兒子自行搭車想到醫院去，幸好遇到警方協助，才沒有釀成意外。

警方也提醒，若家中有60歲以上或其它符合申請條件資格之長輩，可至家中附近區公所申請愛心手鍊，讓長輩隨身配戴。當民眾發現路上迷途長輩時，可透過愛心手鍊上24小時之服務專線（0800-056-789），告知服務人員手鍊上編號，即可馬上聯絡家屬或通知就近派出所協助處理。