11月8日凌晨0點36分就是2003年「立冬」，除了要「補冬」，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，立冬日除可以吃開運，另也建議多穿紅色、紫色等暖色系衣飾提升運勢，家中的燈光及家飾用品也建議多用暖色，同時要早睡晚起、多吸收太陽的陽氣，對健康及運勢都會有幫助。

楊登嵙指出，今年節氣「立冬」從8日凌晨0點36分開始，而「冬」有「終」、「凍」的意思，代表草木凋零、蟄蟲伏藏且陽氣潛藏、陰氣盛極；特別要注意的是，立冬開始的半個月內包括屬虎、兔及羊、豬者要特別注意別暴飲暴食，避免腸胃受損引發疾病，且應多做適量運動、休養生息。

楊登嵙也說，立冬開運大法可分為食衣住行等方面，在食的部分應食補、少吃生冷食物，但食補不應過量，主要可適當食用熱量較高的牛、羊肉，元氣足就會神清氣爽；此外，生活中應早睡晚起、睡眠充足，並多曬太陽。

在穿著方面，楊登嵙說，立冬後天氣趨於寒冷，在五行上喜火調侯，因此，建議多穿紅色或粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系及顏色鮮艷、鬆軟的衣物；家中則建議用太陽光色調的燈光，可以提升宅運；家飾的部分則建議將冷色、深色系的門簾、窗簾、棉被等換成紅色、粉色、紫色等暖色系，讓家中氣場提升且煥然一新。

此外，楊登嵙強調，栽種在室內的盆栽樹木較屬陰，必須將其「轉陽」，也就是在樹上綁些紅色、金色的彩帶、飾品等，同時應清掉家中不堪使用的器具，避免老舊雜亂。