資本市場上透過各種手法取得董事席次、進而製造議題炒作股票獲利者，往往被稱之為禿鷹。根據最新一期的《今周刊》披露，中福（1435）、西勝（3625）、樂意（7584）三家交易量極低、但爭議極大的飆股背後，大股東與獨董居然高度重疊，連爭議情節都非常類似，引發外界關注。

根據《今周刊》報導，去年爆發經營權之爭的中福國際，現任董事長陳建、獨董高榮志，以及大股東翁弘林、徐竚美等人，分別也具備爭議公司樂意傳播、西勝國際兩家公司的獨董與大股東身分。

其中西勝國際於2021年一月董事會決議投資2.5億元取得電動車製造商品睿綠能二十%股權，轉型投入電動車市場，但不到一年竟宣告解散，如此嚴重侵犯公司利益與股東權益的重大事件，西勝董事會卻未採取任何法律行動，僅在財報上認列投資虧損了事；之後相關新聞多為進軍儲能、電動車等利多消息，股價居然也獲正面回應，整起過程被外界認為疑點重重。

至於樂意傳播則是於2022年八月，在沒有任何明顯利多消息、新聞與重訊支撐下，短時間內價量齊揚，一個月內從70多元衝破120元高點；之後樂意釋出要代理世界級遊戲的重大消息，股價走勢竟不漲反跌。更離譜的是就在遊戲正式上線的前一晚，樂意居然突發重訊取消，籌備了一年的重點產品無預警落空，原本匯給遊戲原廠的九百萬美元代理費用也遭退回。

西勝與樂意的爭議情節相似點就在於：一、均有利多消息勾勒美好遠景；二、股價均在短時間內飆升；三、均發生了令外界無法理解的因素導致利多消失，公司更蒙受重大損失；四、董事會與經營團隊均未做出明確解釋，也未採取保護公司權益的積極作為。

《今周刊》指出，中福大股東徐竚美與樂意的關係深厚。徐竚美、翁弘林兩人不僅皆為西勝獨董，翁同時也是樂意獨董，而徐是持有樂意9.9%的大股東，其中七‧17%登記在徐竚美女兒徐婕名下。樂意董事長梁敏永是韓國人，徐竚美的配偶吳潛淑（Jamie Oh）也是韓國人，雙方因而相熟。

至於中福現任總經理陸榮木則是具有爭議背景。《今周刊》指出，陸榮木曾任富達會計師事務所總經理，曾涉及威盛旗下子公司建達國際二○年爆出掏空、證交法非常規交易案，依據台北地方法院一審判決內容指出，時任建達子公司子旺實質負責人陸榮木也牽涉其中，經台北地檢署檢察官依違反商業會計法罪嫌緩起訴處分確認。而在入主中福後，具有會計背景的他，居然讓中福陷入連換三任簽證會計師的公司治理危機。

《今周刊》認為，樂意、中福，背後股東結構如此高度重疊，爭議情節如此相似，似乎難用巧合來詮釋。這三家爭議公司股東人數合計超過五萬人，近兩年來在股價上沖下洗，甚至長達一年無法交易，不少小股東已重傷出場，隱身幕後的操盤者卻有收割獲利之嫌，台灣資本市場的公司治理恐已遭極大摧殘。