印度女演員倫朱莎梅農 (Renjusha Menon)，演出過馬拉雅拉姆語電視連續劇，在當地小有名氣，不過卻傳出日前在住處輕生，享年35歲，噩耗曝光後讓親友及粉絲難以接受。

根據外媒報導，梅農與丈夫結婚後甜蜜幸福，恩愛模樣羨煞旁人，不過事發當天卻待在臥室遲遲沒有動靜，家人察覺不對勁去敲門時，才驚覺門被反鎖，沒想到破門而入時，只見梅農倒臥在地上，早已經沒有生命跡象，警方獲報前往調查時，初判是輕生，暫時排除有外力介入，如今遺體已被送往相關單位進行剖驗，希望能釐清真正死因。

梅農傳出惡耗前，在Instagram上傳一支喜劇短片，沒想到才過幾小時便傳出不幸消息，其實，她先前曾發文表示：「睡眠是我唯一的安慰，這樣我就不會悲傷，不會生氣，我並不孤單，我什麼都不是」，疑似早洩漏輕生徵兆，只不過周遭親友都無人察覺，此外，有一說是梅農家中財務困難，導致她被壓得喘不過氣，才選擇走上絕路，結束35年短暫的一生。

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