Lee Q新歌〈We will Slap You〉 MV邀來豪華陣容演出。（Lee Q Music提供）

Lee Q新歌〈We will Slap You〉 MV邀來豪華陣容演出。（Lee Q Music提供）

吳力勻Lee Q與手錶藝術品牌「吟遊詩人的呢喃bardswhisper」(BW) 再度跨界舉辦「Right on Cue 天時地利專輯音樂會」，將於12月9日(六)19：00在Corner Max登場，吳力勻Lee Q為音樂會推出新曲〈We will Slap You〉並展開超狂計畫，破天荒邀集百位音樂人，豪華陣容包括王治平、呂聖斐、信樂團鍵盤手Tomi傅超華等人一起完成MV。

Lee Q與BW秉持對原創傳承與職人技藝溫度的理念，而〈We will Slap You〉創作靈感來自對於科技智能進化需適度應用，過度依賴將產生反噬人類智慧的危險，這首歌曲代表人類智慧與科技的一場抗衡與對決。歌曲中使用電子樂器節奏代表科技，傳統樂器彈奏音樂代表人類智慧，適度結合展現多元創新搖滾樂，此概念下Lee Q與海波浪音樂總監Morí討論後，決定邀請百位吉他手、鍵盤手、貝斯手代表人類智慧，來一場與電子音樂的格鬥，邀請導演蘇家弘拍攝歌曲要傳達的意念。

MV耗費一個月邀約音樂圈近百位頂流音樂人合作，包括王治平、呂聖斐、信樂團鍵盤手Tomi等，老中青三代音樂人齊聚一堂，每人的音樂資歷加總起來超過千年，當看到百位音樂人到片場現身的時候讓Lee Q「驚呆！」有點不知所措，但當參與好友都開心因為此合作難得彼此相聚，才讓Lee Q對熱血完成挑戰反而有點驕傲。

Lee Q感動敬重的超級前輩王治平老師一口答應邀約，與王治平認識超過10年，回憶第一次看王老師表演就被cue上台一起即興彈奏，對王老師不設限玩各類型音樂的熱情投入十分佩服，王治平老師曾對Lee Q說：「不管如何，做音樂，好玩最重要！」提醒音樂之路要能邊走邊玩維持初心，讓Lee Q謹記在心。

Lee Q〈We will Slap You〉 MV拍攝近20個小時，於大稻埕、北投等6個不同場景拍攝，故事開端由Lee Q背著吉他孤單行走，經過場景就會陸續加入音樂好友一起跟著步伐邁進，最後集結百人在海波浪錄音室，團結一心進行一場與科技的音樂格鬥。Lee Q說：「在這個速食文化當道的年代，衷心希望我們大家可以一起，讓全世界可以感受到，搖滾樂和樂器的魅力仍然是無可取代的！」。

Lee Q感念在音樂圈10餘年，從獅子樂團到加入信樂團，當中遇到許多志同道合的音樂好友，此次在BW的跨界全力相挺下，得以完成大膽計畫，也實踐舉辦專輯音樂會與粉絲相會，將呈現比專輯中更多的曲目，「Right on Cue 天時地利專輯發片音樂會」門票已於KKTIX熱售中，Lee Q預告將有強大的演出陣容，由Lee Q領銜音樂界金牌組合：鍵盤手呂聖斐、貝斯手林宏宇、鼓手林小育、吉他手曾聿徵，並邀請知名吉他手蔡鎧任(阿任)、信樂團鍵盤手Tomi(傅超華)、以及第30屆金曲獎最佳貢獻獎得主美籍音樂人司徒松擔任演出嘉賓，歡迎大家一同融入搖滾音樂世界。

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