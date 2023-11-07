頭份市為恭醫院院長李文源擅長排球、桌球等多項球類運動。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市為恭醫院兒科醫師徐宇辰透過電影來疏解工作壓力。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

11月12日是醫師節，頭份為恭醫院內許多平日忙於診治病患的醫師除了本業醫療外，私底下的斜槓面向，也擁有許多不為人知的特殊專長和興趣。例如為恭醫院院長李文源是神經外科專科醫院，就讀台中一中及大學時，還是桌球隊長，也曾代表台中榮總獲得全國醫師盃網球冠軍，更是一名優秀的排球選手，多樣化的運動天賦，也讓李文源能以創新思維來提出多元解決方案。

李文源神經外科專科醫師，除了卓越的醫學成就外，私底下的他也展現多元的生活風采，李文源早年在就讀台中一中及大學時期，擔任桌球隊長，領軍屢獲優績。也曾代表台中榮總參加全國醫師盃網球錦標賽，獲得冠軍。李文源同時也是一位優秀排球選手，在全國醫學盃球類聯誼賽中帶領排球隊奪冠，足以見證李文源院長對運動的熱情與堅持。平時休假期間，都會帶著家人一起攀登高山，也會與兒子共同打匹克球和籃球，共享親子樂趣。李文源接掌頭份為恭醫院後，將這份理念推展至院內，推崇員工關懷並強調家庭與工作同等重要。

頭份市為恭醫院神經外科醫師黃明燦從年輕時就喜歡古琴。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

為恭醫院兒科醫師徐宇辰每年欣賞超過五十部電影，面對日常高度工作壓力時，他經常透過觀賞電影來紓解自己身心緊繃的狀態，徐宇振說，電影院擁有一種特別的魅力，可以專注地投入2小時，享受電影帶來的沉浸體驗。此外，透過自己的粉絲專頁分析、評論劇情，與粉絲的互動過程中，更能深入地了解別人的想法。電影對徐宇辰來說不僅是娛樂，更是探索和學習的工具，在觀賞各種不同的電影情節後，他學會更加靈活地看待事物，如同在臨床端，需要保持實事求是的態度。

神經外科醫師黃明燦除了在開刀房熟練操刀外，私底下的他竟有文人「琴趣」，他從大學時期就對古琴著迷，擔任醫師後，更是拜師精進古琴技藝，習琴10多年來，仍保有濃厚的熱情，平時會周遊各地撫琴陶冶情操，保有文人雅興。

中醫科醫師林芷瑩自7歲開始學習爵士舞，結合芭蕾舞和現代舞的基礎，對於肌肉力量的控制與鍛練，以及延展與線條相當講究，疊加上多年的中醫傷科醫師訓練，對於人體的解剖學、肌肉動力學以及運動復健醫學有更完整的見解。林芷瑩並成立了「舞動中醫」的粉絲專頁，想將多年來的心得體悟透過文章的書寫及運動影片的教學，讓更多患者學習到正確的運動保健知識。

頭份市為恭醫院胃腸肝膽科醫師陳全福從小就愛上攝影，圖為赴日本旅遊攝影作品。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

胃腸肝膽科醫師陳全福因高中時期父親送了一台相機後，便與攝影結下不解之緣，從陳全福的鏡頭下，可以感受到影像中帶給人的寧靜以及大自然的美。陳全福並將攝影的熱愛運用在工作上，平時在看病人的X光片與超音波影像時，會有著特別的敏感度。

這些優秀槓醫師除了做好臨床端的工作外，斜槓生活中也會將嗜好及興趣運用在醫療服務面，不僅可減緩醫療工作者的高度壓力外，也可作為與病人間另一種的溝通方式。許多人會有疑問，醫師都這麼忙了，怎麼還會有時間做其他事呢？大部分的醫師都說，只要是做自己喜歡而且願意投入的事物，相信所有人都能擠出時間。