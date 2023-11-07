鄭姓、林姓、邱姓男子佯稱要購買笑氣，今年8月26日晚間聯繫周姓賣家，雙方約在汐止區吉林街交易，但鄭等3人分乘2輛汽車，一見面由拿出開山到架在周男脖子上，搶走周男身上8000元，以及6支鋼瓶笑氣，檢警分別在汽車旅館內、林、邱的住家逮人，士林地檢署偵結，依結夥3人以上攜帶兇器強盜罪起訴。

鄭男等3人利用微信聯繫周姓男子，雙方依約在汐止一間汽車旅館旁巷弄交易，周男駕車攜帶6支鋼瓶笑氣，鄭男分乘2輛轎車到場，並持開山刀架在周男的脖子上，林、邱也持刀站在旁邊，脅迫周男交出身上的錢財，鄭為了拖延時間，拿走周男的汽車鑰匙，周男損失現金8000元，以及笑氣鋼瓶6支。

案發後周男顧不得自己違反《毒性及關注化學物質管理法》，立刻報警，鄭等3人從汐止駕車到南京東路6段分贓，鄭1人拿走3000元，其餘由林、邱兩人均分，而鋼瓶也帶往中和一間汽車旅館，警方循線拘提，並在樹林拘提林、內湖拘提邱，並查扣相關贓證物。

鄭男應訊時供稱，只是恐嚇周男並沒有加重強盜的犯行，另外林承認所有罪嫌，檢察官依照結夥3人以上攜帶兇器強盜罪，3人均為共同正犯，依法予以起訴。

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