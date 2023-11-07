基隆市稅務局11日上午8時30分起可憑發票兌換明年度的月曆、日曆及桌曆。基隆市長謝國樑（左）指出，水果月曆內頁有市府上任後的施政各項亮點與景點，可讓民眾參考。（徐佑昇攝）

基隆市稅務局11日上午8時30分起可憑發票兌換明年度的月曆、日曆及桌曆。市府表示，本次還有精美的卡通版桌曆，包含Hello Kitty、小熊維尼、多啦Ａ夢、史努比等四款，歡迎大朋友小朋友兌換。（徐佑昇攝）

迎龍年！基隆憑發票兌換限量水果月曆 另有通桌曆可選

為迎接2024龍年到來，並鼓勵民眾購物消費使用載具，索取雲端發票取代紙本發票節能減碳愛地球，基隆市政府表示，稅務局將於11日周六上午8時30分舉辦「2024年迎新春，發票兌換月曆、日曆、桌曆活動」，數量有限，發完為止。

基隆市長謝國樑7日偕同稅務局長歐秋霞、市府發言人余治明宣傳發票換月曆、日曆及桌曆活動，並歡迎市民善加運用兌換。謝強調，今年的月曆及桌曆結合施政亮點與卡通人物IP，相信大小朋友都會喜歡，響應節能減碳做環保，也預祝基隆市民身體健康，吉祥平安，歡迎全國好朋友來基隆踩點與享受美食。

市府指出，今年印製的2024水果月曆，封面結合龍年的火龍果相當吸睛，而在月曆內頁的下方則分享謝市府上任後的「有愛城市」施政亮點及熱門打卡景點照片，包括行人友善綠斑馬與綠腳ㄚ、國門廣場玻璃屋、微笑港灣海洋Cafe、麗都蝶客花園與鯨鯊共舞的AR擴增實境、潮境海灣節國際帆船賽、七夕煙火秀、海洋老鷹嘉年華、基隆潮藝術作品、以及室內兒童樂園等政績。

此外，稅務局除延續民眾建議，推出兼顧老中青三代需求的日曆、水果月曆、及桌曆外，今年更新增兒童喜歡小熊維尼、Hello Kitty、哆啦A夢、史努比四款授權卡通桌曆供限量兌換，相當精美用心，每年都吸引民眾踴躍排隊兌換一空。

稅務局表示，兌換時間為11月11日週六上午8時30分起，兌換地點包括基隆市安樂區稅務大樓一樓、七堵區行政大樓一樓、信義區公所等三處，同步辦理兌換。

至於兌換方式，民眾只要捐出民國112年的9至12月紙本發票6張或3張雲端發票，即可兌換精美稅務月曆一本或桌曆一本；而捐出112年9至12月紙本發票8張或4張雲端發票，則兌換精美稅務日曆一本，數量有限，兌完為止。

今年貼心開放排隊民眾，每人兌換月曆、日曆、桌曆3項中，可選其中的2項各1 本作兌換，以免向隅；所募集的發票，將全數捐給公益慈善團體，歡迎市民參與兌換活動貢獻愛心。稅務局也響應環保，另推出電子月曆，可於稅務局網站／宣導園地／宣導文宣處免費下載。