基隆市港西18號碼頭昨6日中午時分驚傳墜海事故！據了解，一名45歲楊姓工人案發時正乘坐吊車至約10層樓高的橋式機、準備進行高空除鏽作業，卻由於鄭姓駕駛的操作不慎意外落海。警消獲報到場，將楊男救起後發現已當場失去生命跡象，緊急送醫搶救後不治。基隆地檢署今（7）日上午會同法醫相驗，確認楊男從高處墜落導致兩側肋骨骨折，溺水身亡。

據了解，該名楊姓工人於案發時正在基隆港西18號碼頭，乘坐吊車上升至一旁橋式機約10樓高的高度，準備進行高空除鏽作業。未料卻由於鄭姓駕駛一時操控不慎，導致吊籃上的楊男重撞橋式機，最終因此導致楊男墜海事故。

基隆港務警察總隊通報在場人員、死者家屬前來製作筆錄，同時調閱現場監視器畫面，進一步釐清事故原因。檢方今上午會同法醫對楊男遺體進行相驗，確認死因為高處落海，導致兩側肋骨多處骨折、溺水身亡，家屬對死因無異議。