明日就是立冬，中央氣象署表示，本周五（10日）起東北季風增強，尤其周六到下周一東北季風影響，北部及東北部轉涼；氣象專家則表示下周日、下周一台北不到攝氏20度。

中央氣象署表示，明日東北季風減弱，因此明後兩天各地天氣穩定，多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。

周五由於鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區轉為有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

周六到下周一由於東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼；基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，桃園以北、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區是多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今日則在臉書預測，下一波東北季風水氣稍多，預估北部低溫。其中明後兩天午後山區零星短暫陣雨，周五中午過後受鋒面通過及東北季風增強，新竹以北及宜花東轉有局部短暫雨，周六桃園以北及宜花東有局部短暫雨。

下周日至下周二受東北季風影響，基隆北海岸至東北角、新北東側及宜花有局部短暫雨；下周三東北季風減弱，新北東側至東北角及宜花仍有局部短暫雨；不過下周四東北季風又增強，苗栗以北及宜花東有局部短暫雨。

賈新興預估，下周日、下周一北部沿海及空曠處最低溫度16至17度，台北站預估最低溫19至20度。