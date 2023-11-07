由於事發地點正好有工程單位在施工，雨衣飄過馬路的影片也讓工程人員納悶，表示距離事發地點5公里外的工地彼端，確實是有放置1個用雨衣架設的人型警示旗手，但與影片中的雨衣明顯不同。（吳建輝攝）

有網友在彰化縣溪州鄉中山路二段拍到有1件黃色雨衣，因不明原因「走」在路上緩慢移動，就像是普通人通過斑馬線一樣，緩慢滑向路中央，引發網友熱議，附近工程人員也納悶，物理老師認為是風造成此現象，但民俗專家認為，從畫面看來雨衣應該是有冤魂附體，過去曾在此發生車禍，才會在此徘徊。

詭! 驚見漂浮雨衣過馬路 駕駛笑問:要禮讓嗎

由於事發地點正好有工程單位在施工，雨衣飄過馬路的影片也讓工程人員納悶，表示距離事發地點5公里外的工地彼端，確實是有放置1個用雨衣架設的人型警示旗手，不過有頭戴安全帽，手拿2隻紅色警示旗，與影片中的「雨衣」明顯不同，確實滿離奇的。

彰安國中理化老師廖恆彰表示，以科學的角度來解釋，可能是有風從雨衣下方將雨衣內部灌滿空氣，才會讓雨衣看起來「鼓鼓的」，加上車道上有微弱的導引氣流，才會造成雨衣在空中飄盪、甚至迴轉的情形發生。

不過民俗專家蒲慶峰則有不同看法，他說從畫面看來雨衣應該是有冤魂附體，過去曾在此發生死亡車禍，魂魄並沒有引走，才會在附近飄盪，目的是想要家屬得知他在陰間受苦，強調他不會害人，但若不慎碰觸到雨衣，可能會被「交替」。

轄區警方表示，根據影片內容查證，發現該事件發生於6日晚間10點左右，民眾錄像到疑似有蒙面人身穿黃色雨衣於斑馬線上行走驚嚇駕駛人，並將該影像經轉載至社群媒體，案經溪州分駐所員警調閱多處監視器察看結果，疑似道路施工單位擺設電動旗手，遭經過車輛車速過快帶往路面，無惡作劇驚嚇危害他人安全之情事。

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