小客車半夜駛經快車道突拋錨，內湖3警徒手推車解危。

北市警內湖分局大湖派出所副所長黃梓翔、警員王勇智、傅盈綾等3員，日前深夜巡邏巡經康寧路3段時，看到一輛自小客車拋錨在快車道上，3員立刻上前協助，以徒手方式協助將車輛推至安全處所，避免發生車禍成功解危。

當日員警巡經康寧路3段75巷口時，發現一輛白色轎車停在快車道，陳姓駕駛表示行駛過程中因水箱過熱進而拋錨熄火，當時雖然是深夜零時車流量較少，但車子停在內車道，半夜車速較快，員警為避免引發追撞及其他交通事故，立即請陳男先上車打空檔並握好方向盤，兩名員警於車後以徒手推車方式，另一名員警則於後方指揮交通，合力將故障車輛順利移置路邊不妨礙交通位置，迅速排除交通障礙，令陳男十分感謝員警適時伸出援手。

內湖分局提醒，行車前應先檢查車輛設備及油量情形，以免行車途中故障導致意外，此外，若車輛於路上遇拋錨或其他交通事故時，應先開啟警示燈，於車輛後方適當地點，放置車輛故障警示三角標誌，立即撥打110向警方求助，維護自身及其他用路人安全。