台中市文化局7日表示，塗鴉團隊「逃亡計劃」在中山路新據點，展示充滿塗鴉十分亮眼的敞篷車。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

塗鴉不用跑給警察追！台中市文化局今天表示，中市目前有2處塗鴉示範區，包括西屯區中科路、廣福路橋橋墩；大里區環中東路五段防洪牆，配合匝道工程已調整到鄰近的南側牆面，歡迎喜歡塗鴉創作的民眾善加利用。

街頭塗鴉被視為嘻哈文化藝術創作，但因創作的牆面、河堤等設施均未經所有權人同意，涉有毀損等責任。

文化局表示，塗鴉是民眾參與藝術創作、當代美學管道，中市自2009年以來陸續設了9個塗鴉示範區，後續因配合土地重劃、鐵路高架化等開發計畫，部分取消或拆除。

文化局表示，中市塗鴉示範區目前尚有2處，包括2012年設置至今的西屯中科路廣福路橋橋墩、2012年新設的大里環中東路五段防洪牆。其中，大里防洪牆因配合台74線的匝道工程，刨除供站立創作的水泥花圃，為顧及創作時安全，已調整至鄰近的南側牆面，位於環中東路五段260-11號對面越堤梯至東昇路280巷路口對面越堤梯間200公尺的防洪牆，周邊設有花圃及水泥步道，讓民眾安全創作。

文化局說，近年來，塗鴉漸漸從街頭走進畫廊、美術館以及藝術博覽會，深受年輕創作者與藏家的喜愛，許多商店或旅館也紛紛委託塗鴉藝術家妝點牆面以打造「潮」的空間氛圍。

除塗鴉示範區，文化局表示，先前的千越大樓與忠明13鄰塗鴉社區也蔚為風潮，吸引遊客拍照打卡，台中在地的塗鴉團隊「逃亡計劃」日前將據點由千越大樓遷至第二市場中山路，並在店前展示1輛塗鴉敞篷車，呈現多元文化融合的意象，未來將持續與在地塗鴉團體合作，打造友善安全的創作環境。