一名來自瑞典的女子Frida表示，過去他們一家四口曾住在台灣，不幸被台灣人詐騙，近日她一人隻身來台灣處理詐騙後續，大嘆「我不敢相信我們也會被騙」，此次她還品嘗很多之前在台灣沒吃過的美食，包括蔥油餅、炒飯、臭豆腐、涼麵和小籠包等，笑說「老公若知道我來台灣『偷吃』，一定很不開心。」

Frida昨（6）日於YouTube《不要鬧工作室》指出，他們一家四口曾在台灣住一段時間，外出用餐孩子和先生若有不想吃的食物，她就得幫忙吃完，以至於她沒有機會吃到更多美味的台灣美食，讓她回瑞典後非常想念。

Frida近日又再度來台，除吃美食外，也想給自己一個人台灣小旅行，她大啖蔥油餅、炒飯、臭豆腐、涼麵、小籠包、牛肉餡餅及蘿蔔糕等，每一樣都讓她吃得津津有味、讚不絕口，笑說「老公知道我來台灣『偷吃』，一定會很不開心。」

話鋒一轉，Frida表示，住台灣時曾被一名台灣人詐騙，現在全案已進入司法程序，她感嘆，「我不敢相信我們也會被騙。」