阮經天（右）在《車頂上的玄天上帝》中積極追求林依晨。（甲上娛樂提供）

金馬開幕片《車頂上的玄天上帝》由林依晨與周渝民主演，兩位主演皆對角色與劇本很有共鳴，林依晨說自己跟角色的雷同之處是不願將就，抱持著「寧缺勿濫」的態度；周渝民也對片中成熟大人的愛情觀心有戚戚焉，「除了互相扶持與理解，更多的是成全。」

電影的第二支幕後花絮「愛情篇」7日曝光，林依晨聊到自己所飾演的角色「芙月」的個性，跟追求專業上的完美很有關係，對審美、擇偶及生活中的選擇都很執拗，與周渝民飾演的建築師「春山」對美的要求及生活感受十分契合，因此互相吸引越走越近。至於自己與芙月在價值觀及愛情觀的異同之處，林依晨感嘆道：「每個人的人生都很短暫，我跟芙月的想法比較接近，就是寧缺勿濫。」

聊到成熟大人的愛情觀，周渝民認為不再是年輕時的一見鍾情，也並非激情地開始或結束，「我覺得是互相扶持跟理解，一段成熟的關係裡面更多的是成全。對於春山來講，一個成熟的愛情觀是我可以不理解你，但是我願意成全你，因為成全你之後，我心裡也釋懷了。」

參與特別演出的阮經天，則飾演善於投資的高富帥「聿先生」，對待感情相當直球對決，為了追求林依晨飾演的芙月，甚至開著跑車從台北一路直奔她的嘉義老家和女方家長吃飯，阮經天認為聿先生很知道自己要的是什麼，「芙月剛好是另外一個相反的類型，她跟聿先生周圍會出現的人完全不一樣，她很有理想，常常很掙扎。」

電影主題曲日前隨著正式預告上架曝光，引發網友高度詢問，這首〈住在我靈魂裡〉是由第57屆金馬獎最佳原創電影音樂得主法蘭填詞譜曲並製作、演唱的全新力作，探討了一個深刻而感人的主題，法蘭表示她從「以為背負著、被束縛」到「發現原來這是珍貴無比的禮物」的情感轉變的角度切入歌詞創作。