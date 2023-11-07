37歲劉姓男子日前未依規定兩段式左轉，被警方攔檢卻一直謊報姓名，員警也訝然發現男子手機LINE聊天紀錄有「能跑先跑」留言。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市第五分局北屯派出所警員5日晚間在東山路1段執行守望勤務時，發現1男騎士未依規定兩段式左轉，進行攔檢時未料該男一直謊報姓名，詢問車主是誰時？訝然發現男子LINE聊天紀錄有「能跑先跑」留言，最後男子只得配合報出正確身分，警方也發現該名37歲劉姓男子是妨害公務通緝犯。

北屯派出所2名警員5日晚間21時30分在北屯區巡邏時，於北屯區東山路1段與軍功路2段口發現37歲劉男駕駛機車未依規定兩段式左轉，立即對其進行攔查。劉無法提供有效身分證明提供虛假資訊，且拒絕配合警方查驗身份。

2名警員察覺到異常，進一步詢問車主身份，但劉男也不斷提供多個虛假名字，警方查證卻都顯示無資料。此時，劉男出示手機通話給員警看他真的在打電話確認車主，不料讓施員眼尖發現，聊天紀錄中寫著「能跑快跑！」。

2名警員立即詢問什麼叫「能跑快跑？」劉男不知做何解釋，只得頻頻裝傻。同時支援警力抵達，劉男見無處可逃，只得配合將正確身分報給員警。 經警方查核，劉男為法院判決之妨害公務通緝犯，由台南地檢署於3月發布通緝，警方將其逮捕返所進行偵辦後移送法辦。