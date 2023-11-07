權值股今有台積電(2330)領軍，股價開高震盪，終場收漲0.91%、報在555元最高；聯電(2303)開低整理，尾盤在買單力挺下拉高，收在平盤49.4元；聯發科(2454)5G旗艦天璣9300正式發表，股價震盪小漲，最高衝上899元，企圖挑戰900元大關，終場收漲0.68%、報在888元，達發(6526)則在聯發科加碼持股激勵下，股價大漲逾7%。

IC設計族群今由低價為以及跌深股掀起反彈行情，揚智(3041)無懼分盤交易，高掛漲停作收，昇佳電子(6732)大漲5.4%，茂達(6138)、尼克森(3317)、晶相光(3530)、創見(2451)大漲逾4%，其餘敦泰(3545)、義隆(2458)、迅杰(6243)、立積(4968)等也都勁揚逾3%。

觀光股今日續強演出，寒舍(2739)、夏都(2722)收漲停，富野(2736)、雲品(2748)上漲逾2%，國賓(2704)、五福(2745)、八方雲集(2753)等均有逾1%漲幅。

AI族群今日止穩有餘，惟力道不足，緯創(3231)收漲1.4%，技嘉(2376)小漲作收，廣達(2382)、英業達(2356)小跌作收。

分析師表示，現階段市場已預期美國12月不會升息，使美國十年債殖利率大幅回落，資金重新擁抱風險性資產。在歐美消費旺季及年底台灣選舉行情支撐下，台股今日相對亞洲股市抗跌演出，不僅月、季線不破，更拉尾盤站上半年線，有利於短線偏多操作，年底作帳行情及選舉行情可期。操作上可布局IC設計、IP矽智財、記憶體、低軌衛星以及第三季財報表現不錯之個股。