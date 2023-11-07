長居國外的爸媽回台想住兒子家過分嗎？一名人夫表示，爸媽住在國外最近要回台，想住兒子家2個禮拜，但妻子拒絕，因為她很需要隱私，希望公婆去旅館住，但房子是爸媽出四分之三的費用買下的，且他們堅持不住旅館，讓人夫陷入兩難。

原PO在臉書「靠北婚姻」發文，與妻子結婚一年多，最近長居國外的父母要回台，想住兒子家兩個禮拜，但妻子說與公婆不熟，無法與公婆同住，因為她很需要隱私和空間，就算是她自己爸媽也不能住，覺得同住壓力大，指歡迎公婆來吃飯，但不想24小時同住在一起，要公婆去住旅館。

原PO告訴爸媽不能住家裡後，爸爸態度強硬，指非住兒子家不可，不住旅館，但妻子也不要回娘家或去外面旅館住，雙方態度都很堅決。原PO還補充，當初買房爸媽出了四分之三的費用，四分之一是他自己出的，問網友該怎麼辦。

對此，許多人都挺原PO爸媽，認為出錢的最大，「房子爸媽出四分之三，很顯然的應該是你跟你太太出去旅館住才對」、「我覺得公婆出錢幫小孩買房子，心裡真的會有『你家就是我家』的想法，可以理解啦」、「況且才來住幾天，又不是長住」。但也有人反駁，「你太太才是跟你走一生的，男人要有擔當擋在太太前面，很多事能協商」。