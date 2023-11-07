詹雅雯7日舉辦演唱會記者會，分享近況。（陳俊吉攝）

台語歌后詹雅雯近年罹患帕金森氏症等病，透過藥物控制多年，無奈之前病情惡化，一度出現失明症狀，不過她仍抱持希望來面對現況，7日舉辦演唱會記者會，宣布將在明年1月20日、2月24日分別在台北小巨蛋、高雄巨蛋舉行「2024 詹雅雯『春分』巡迴演唱會」，只見她今天神采奕奕、狀態不錯，被問及最近病況，她開心說：「Very good。」

而距離2024總統大選倒數計時，近期因《人選之人》入圍最佳女配角且受邀請提名副總統參選人的賴佩霞，引起熱議。被問及有望參選當副總統？詹雅雯直言，20年來持續都有人來邀約、詢問，並語帶保留，「我聽到都很驚訝、驚嚇，這其實不能說，沒有說怎麼拒絕，只能說太抬愛了，太看得起我了，我是歌手，歌唱這件事情傳遞開來也是不小於政治人物，用歌聲一樣是服務眾人。」

她近來積極備戰演唱會，每天努力運動，也表示當得知罹患帕金森氏症後，感到人生失去希望，加上疫情爆發後，全世界的人都陷入1000多個恐慌的日子，「我歷經磨難的過程後，這些失去希望的時候，反倒讓我產生勇氣，當恐懼到一個極致後，就會感覺到有末日感，之後就產生勇氣、堅持，才會知道原來我也可以，我還可以做到。」