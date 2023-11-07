華為5G旗艦手機Mate 60 Pro採用中芯7奈米製程，先前有網紅實測該手機最大的賣點「衛星通訊」，嘗試到台灣電信業者都沒訊號的山區，竟然還能打電話，該款手機在衛星通訊以及手機收訊表現都很優異。根據快科技報導，Mate60系列的訊號很好，是因為採用一種名為「靈犀通訊」的技術，央視主持人近期則參觀華為靈犀通訊實驗室，揭開了華為Mate 60系列手機訊號強大的秘密。

根據報導，華為Mate 60系列採用了多個天線首創技術，例如電磁場分散技術，即透過控制電磁場的分佈減少無用的損耗，進而增強各場合下的訊號。此外，還包括寬波束以及多天線聚合增強技術等，靈犀天線在這些技術的加持之下，為靈犀通訊提供了強大的基礎。

在此次探訪節目中，華為也首度對外界展示無線協議模擬實驗室，其會模擬不同的網路環境組合，確保手機的通訊不僅可用而且收訊很好。

值得一提的是，在華為無線網路模擬實驗室中，還可以透過上千個華為無線基地台，模擬真實商用環境，來實際測試手機通訊效能，而且為了還原使用者在真實環境中打電話的場景，也特別設立使用者場景模擬實驗室，根據使用者的實際使用場景和使用習慣，甚至是手握姿勢來進行訊號模擬測試。

報導最後總結，華為手機訊號好，背後成功的關鍵是投入了大量的工作，以及龐大的研發資金。