基隆港西18碼頭6日上午發生工安意外，一名除鏽工人不明原因自橋式機上墜海，雖然緊急將其救起送醫，但最終仍不治身亡。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆港西岸18號碼頭昨天（6日）上午發生一起工安意外，一名負責為碼頭橋式機除鏽的工人，不明原因自橋式機墜落海裡，雖然緊急救起送醫急救，但仍不治身亡。基隆港務警察總隊赴現場採證後，今天（7日）上午報請基隆地檢署檢察官相驗，釐清男子落海及死亡的原因。

據了解，45歲的楊姓男子是某機械公司的員工，6日上午在基隆港西18碼頭進行橋式機的除鏽作業。因為橋式機需要除鏽的位置比較特殊，楊男搭乘吊車至西18-3橋式機，進行高空除鏽作業。

不料，上午11時許，楊男不明原因突自橋式機墜落到基隆港海域中，現場人員發現後，立即下海援救，並將楊男自海中撈起。港消趕到現場時，楊男已經呈現昏迷狀態，便緊急將楊男送醫急救。

雖然楊男在第一時間就緊急送醫，但楊男仍於6日中午12時20分左右，因傷重宣告不治。

基隆港務警察總隊前往採證後，7日上午報請基隆地檢署檢察官進行相驗，釐清楊男落海及死亡原因。另外，勞動部職業安全衛生署人員也前往現場，調查雇主是否未給予適當防護，違反相關作業規定。