有些人天生想像力豐富，經常沉溺在幻想當中。占星家班尼特（Tara Bennet）和羅利葛斯（Raquel Rodriguez）在生活網站《Best Life》分享最喜歡做白日夢的6星座，例如天秤座追求和諧，若遇到難以解決的衝突或困境時，寧願待在幻想中而不是去解決。

▎第6名、天秤座

天秤座注重感情且性格浪漫，會在腦中描繪出各種理想的場景，希望能過上完美的生活，相當重視氣氛的和諧，使他們行事上會盡可能避免衝突，遇到難解決的狀況，有時寧願逃進幻想的世界，也不願去面對。

▎第5名、雙子座

雙子座個性外向又善於交際，腦子動得很快，總是能蹦出許多有趣的點子，無法忍受無聊的事情，例如參加一場社交聚會時，若發現活動太無趣，雙子座就會選擇逃離，容易陷入沉思與幻想，做起白日夢。

▎第4名、巨蟹座

巨蟹座對親友相當友善，希望每個人都能感受到愛，同時又非常念舊，有時會迷失在快樂回憶中，他們過於渴望完美生活，做任何事前會在腦中不願演練，若事情不如預期，他們則會用幻想的方式，讓自己的感覺好受一點。

▎第3名、水瓶座

水瓶座想像力豐富，腦袋想東想西停不下來，不過個性比較內向，經常獨自沉思，他們就像知識分子，由於思考較跳躍性，有時讓人難以理解，腦海中會浮現出各種想法，其中也包含白日夢。

▎第2名、射手座

射手座是冒險家，總是在思考人生的下一步該怎麼做，每當遇到新挑戰時，會感到非常興奮，射手座屬於火象星座，熱愛探索與求學，也喜歡透過旅行的方式接觸新事物，甚至用幻想的方式環遊世界。

▎第1名、雙魚座

雙魚座的守護星是擁有豐富想像力的海王星，他們時常陷入自己的思緒中，編織出生動的夢境，讓平凡變得神奇，有時甚至難以抽離，不了解周圍發生什麼事，需身邊的親友幫忙提醒，思緒才會回到現實。