民進黨總統參選人賴清德7日晚間回母校成功大學演講，但主辦單位並不開放校外人士旁聽與媒體採訪，引發外界聯想是否擔心學生提問太尖銳？主辦單位表示，上月27日邀民眾黨總統參選人柯文哲演講也未開放，主要是希望提問能暢所欲言，所以各場次都未對外開放。

這場「青聽南成-2024總統候選人講座」活動由成大學生代表會、學生會、系學會聯合會及政治電機法律系學會與南一中學生聯合自治會學生議會、南科實中學生會聯合主辦，10月底起邀請各黨派總統參選人到校演講，10月27日已邀請柯文哲，讓學生有機會對參選人提問。今晚邀請賴清德，目前報名已額滿，但並未開放外界人士、媒體入場，引發聯想。

成大表示，這場活動由學生主導，尊重學生，學生會表示，之前柯文哲演講也未讓媒體進場。賴清德台南競總執行總幹事蔡筱薇表示，不開放是尊重主辦單位學生們的決定，真要說害怕的人，可能要麻煩回去協尋不敢參加的侯友宜，據她所知，柯文哲上禮拜參加學生座談會，也是不開放媒體入場，會後才公開。

賴清德近期走訪多所大學演講，上月3日到中山大學演講，開放學生提問，大學生犀利詢問民進黨貪汙等敏感議題；26日到台灣海洋大學時，學生質疑他幾場校園演講回答問題「得過且過」，賴清德則直球對決，「沒關係啦，給他問給他問！」、「現在的學生有他們的想法啦，讓同學盡情的發言」。

不過，此次成大演講不開放，引發聯想是否擔心學生問題太過辛辣？主辦單位僅表示，主要是考量媒體和校外人士進場，會干擾學生發問，學生希望提問時能「暢所欲言」，所以各參選人、各場次都未對外開放。