劉冠廷（左）和王淨劇中演情侶。（CATCHPLAY提供）

劉冠廷、隋棠、王淨領銜主演犯罪推理旗艦台劇《非殺人小說》，由金馬導演柯貞年執導。劉冠廷劇中背叛女友王淨和飾演空姐的隋棠一夜情，隔天起床隋棠居然氣絕身亡，為了脫罪劉冠廷卻挖出一個個不能說的秘密。繼《無聲》後再度與柯貞年合作的劉冠廷說：「再次跟柯導合作，一起挖掘人性最深層的黑暗面，探索的過程充滿刺激和驚喜，應該是我最突破的演出。」

飾演關鍵命案女主角的隋棠則從以前就很欣賞柯貞年導演細膩的敘事手法，「與她的合作是一次難忘的經驗，這個角色擁有很多面貌，無論是戲的尺度或令人魂牽夢縈的神祕感，都是一大挑戰。」王淨劇中為愛不擇手段，「柯導不停地翻轉人性的純潔和黑暗面，這次的合作宛如一場痛快淋漓的洗禮。」

眾人圍觀命案現場。（CATCHPLAY提供）

再度挑戰執導影集的柯貞年認為《非殺人小說》雖然是個懸疑劇，但卻是一個「非殺人」的故事，「在兇手解謎背後，還有一層又一層摸不透的真相 。」除了劉冠廷、隋棠、王淨三位主演之外，還集結了卜學亮、郭文頤、劉亮佐、柯叔元、于子育、曾珮瑜、段鈞豪、張詩盈、張書豪、林子熙與方郁婷等實力派演員一同飆戲，搭配集集翻轉的懸疑劇情，絕對意想不到、精彩可期。

《非殺人小說》由影響原創影視股份有限公司、八大電視股份有限公司、覓一有限公司、台北市電影委員會、拙八郎創意執行股份有限公司與簡單想娛樂科技有限公司共同出品。將在2024年1月於CATCHPLAY＋影音平台、愛奇藝國際版同步上架，八大電視台及CATCHPLAY電影台跟播。

《讓我看見你是誰》劇照。（CATCHPLAY提供）

而獲得文化內容策進院前期開發支持、影響原創影視股份有限公司出品、腦漿娛樂製作的浪漫青春校園台劇《讓我看見你是誰》將在2024年第一季於CATCHPLAY＋、愛奇藝國際版同步上架；由話題BL劇《正負之間》導演姜秉辰執導，聯手金鐘大劇《俗女養成記》編劇黃馨萱共同創作，卡司集結新一代亮眼新星，包含《八尺門的辯護人》雷嘉汭、《人選之人－造浪者》詹懷雲、《哈勇家》黃信赫、台韓混血新星金東昱及潛力新人鄭宇恩共同主演。