拆除前的鐵皮屋。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新北市五股外寮路一處偏僻的鐵皮加蓋屋，竟暗藏天九牌賭場。警方今年6月29日凌晨2時許，現場查獲賭博負責人王嫌、陳嫌及賭客等31人，另扣得賭資籌碼43萬餘元、抽頭金1萬3,800元、天九牌及骰子等犯罪證物，全案依法送辦。警方同時將該址報請公安聯合稽查小組，屋主自知難逃法規，後於11月3日自行拆除，目前現場已夷為平地。

新北市政府警察局調查發現，該建物以鐵皮搭建違章建築。警詢時，賭場負責人坦承透過鐵皮屋作為掩護，藉此躲避查緝，承租後即用為賭場非法聚賭，後遭新北市政府警察局及蘆洲警分局共同查獲，並報請新北市政府公安聯合稽查小組。

市府拆除大隊會同蘆洲警分局於11月3日前往複查，確認該違建的鐵皮屋已拆除完竣。（圖 / 劉詠韻翻攝）

警方今年6月29日凌晨2時許，現場查獲賭博負責人王嫌、陳嫌及賭客等31人，全案訊後依法送辦。（圖 / 劉詠韻翻攝）

時間回溯至10月6日，新北市政府警察局、拆除大隊等機關到場同步實施稽查，確認違建事實明確，決議強勢處置，屋主自知難逃法規，後於11月3日自行拆除，經市府拆除大隊會同蘆洲警分局前往複查，確認該違建的鐵皮屋已拆除完竣。

蘆洲警分局呼籲，除房屋所有人應避免將房子出租給不法分子，造成社會治安疑慮而損及自身權益外，蘆洲分局亦將持續查緝犯罪行為，並結合新北市公安聯合稽查小組，斷絕槍枝、毒品、詐欺、賭場等犯罪集團的空間，以有效預防犯罪問題。