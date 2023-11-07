韓國一名男子因深夜襲擊便利商店女店員被捕，這名男子因看到女店員留短髮，認定是女性主義者而出手攻擊。

英國廣播公司（BBC）報導，監視器畫面顯示，這名20多歲男子在午夜後進入東南部晉州市（Jinju）一家商店，對女店員拳打腳踢。

這名男子還襲擊另一名試圖阻止的50多歲男性顧客。

警方表示，這名男子是因女店員留著短髮，因此認為她是女性主義者而出手攻擊。

根據警方說法，這名男子告訴女店員：「既然妳是短髮，那妳一定是女性主義者。我是大男人主義者，我認為女性主義者應該遭受攻擊。」

這名男子持續攻擊，直到被抵達現場的警察制止。警方表示男子已喝醉酒，先前被診斷出患有精神分裂症並接受治療。

報導說，在經濟發達國家中，韓國經常被評為對職場女性最不友善的國家之一，性別平等狀況不佳。

近年來，反女性主義情緒也高漲，特別是在那些認為自己因逆向歧視而處於不利地位的年輕男性當中。

警方表示，本月3日的襲擊事件發生後，20多歲的女店員耳朵和韌帶嚴重受傷，但沒有生命危險；介入勸阻的顧客也遭椅子擊中，臉部和肩部骨折。

法院昨天批准了逮捕令，允許警方拘留涉案的肇事男子。

韓國媒體報導，犯嫌否認了部分指控，表示他喝醉且不記得這件事。

BBC報導說，在韓國，短髮女性曾是攻擊目標，許多厭惡女性的評論者將這種髮型與女性主義連結在一起，女性主義一詞被與「厭男」劃上等號。

2021年，韓國女子射箭選手安山（An San）在東京奧運贏得3枚金牌，但卻因一頭短髮遭部分韓國網友抨擊。許多女性後來在網路上傳自己的短髮照，聲援安山。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1121107