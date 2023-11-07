JAYLEN BROWN POSTER 😱



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當今最高薪的籃球員傑倫布朗（Jaylen Brown）對戰灰狼一役演出精彩鏡頭，他首節在底線接獲隊友傳球，以假動作晃過唐斯（Karl-Anthony Towns）切入，飛身在戈貝爾（Rudy Gobert）面前灌籃得分！不僅在單次進攻突破灰狼雙塔，還把戈貝爾撞倒在地，塞爾提克板凳區都振奮不已。

傑倫布朗獲得綠衫軍5年3.04億美元提前續約，成為全球薪水最高的籃球員，基於NBA勞資協議的頂薪規定（隨著團薪上限增加），愈晚簽的頂薪愈高，明年肯定就會出現超越他的人。

戈貝爾2020年簽約的時候也短暫成為籃壇最貴的中鋒（5年2.05億美元，沒有簽到頂），被布朗晃過去的唐斯則是簽了超級頂薪續約（4年2.24億美元），因此布朗這記灌籃不僅足以入選十大好球，網友更戲稱是「NBA史上最貴的灌籃鏡頭」，或是簡稱「超頂灌籃」（supermax dunk）。灰狼此戰以114比109獲勝。

去年10月爆發的反猶太風波差點燒到布朗，居於風暴中心的美國饒舌歌星「肯爺」威斯特（Kanye West）以及球星厄文（Kyrie Irving）一度獲得布朗的支持，眼看火愈燒愈旺，布朗在最後脫離威斯特的陣營。布朗是現任球員工會的副總之一。