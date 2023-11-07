「紅棗燒酒雞鍋」加入各式中藥材，滋補養生，售價880元加1成。(福容大飯店提供)

「清燉獅子頭鍋」加入6顆飽滿獅子頭，湯頭清甜，老少都適合品嘗，售價880元加1成。(福容大飯店提供)

「砂鍋津白雞」費工費時，湯頭集食材精華於一身，滋味濃郁，售價680元加1成。(福容大飯店提供)

立冬將至，古有云「立冬補冬、補嘴空」，加上近期東北季風來襲，溫度有感下降，此時正是吃鍋暖身的好「食」機。福容大飯店桃園店即日起至明年1月31日，新推出胡椒肚雞鍋、紅棗燒酒雞鍋、清燉獅子頭鍋、砂鍋津白雞4款暖心鍋物，每鍋6人份，售價680元加1成起。即日起「享福卡」會員點用任一款暖心鍋物，享免茶資優惠，再享會員折扣，金福級最低88折起。

福容大飯店桃園店新推出的4款「暖心鍋物」特色料理，由兩岸十大名廚楊忠霖主廚精心研發，其中「胡椒肚雞鍋」是廣東省的漢族傳統名菜，以豬肚、土雞腿汆燙後，加入胡椒、玉竹、淮山片、枸杞等中藥材熬煮湯頭，口感辛香開胃，一口喝下有滿滿的胡椒香氣，適合無辣不歡、喜歡重口味的朋友嘗鮮。另一款「紅棗燒酒雞鍋」以新鮮雞腿肉汆燙，用麻油加入薑片煸香，再加入米酒、紅棗、當歸、川芎等中藥材燉煮，滋味香醇，冬天的元氣就靠這一鍋補足。

「清燉獅子頭鍋」一口氣加入6顆獅子頭，以溫體豬肉加上主廚特製辛香料手工捏製而成，用料紮實，湯底加入金華火腿提味，湯頭清甜，爽脆可口的娃娃菜更添口感，適合一家大小品嘗。而費時費工的「砂鍋津白雞」選用土雞腿、瑤柱與金華火腿等食材，注入老母雞湯以砂鍋歷時煲煮數小時，湯頭濃郁醇香，整隻雞的精華以及火腿的風味完整被保留於湯汁裡，湯頭集食材精華於一身，喝完唇齒留香。4款特色湯鍋風味各異，每日限量推出，每鍋可供6人共享，售價680到880元不等，需加1成服務費。

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