香蕉是老少咸宜的水果，能為健康帶來多種益處。對此，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹表示，很多人都知道香蕉有解便秘的作用，其實好處不僅如此，還有顧心臟、體重管理、提高免疫力及解壓舒憂等功效。然而，香蕉也存在許多迷思，就有說法指出，骨頭不好者別吃香蕉，事實上，營養師指出，適量食用並不會這麼嚴重，甚至有研究顯示，香蕉有助減緩關節發炎。

張瑜芹在粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文分享，香蕉可說是台灣最容易取得的水果，當提到它的營養功效，很多人第一個想到的就是解便秘，實際上好處不僅如此。她並整理出下列4大功效：

1、顧心臟：香蕉富含鉀，有助於維持心臟健康、正常血壓及肌肉功能。

2、體重管理：香蕉中的膳食纖維能促進腸道健康，預防便秘，並提供長時間的飽腹感。此外，香蕉對胃黏膜較為柔和，可舒緩胃部不適，很適合作為消化不佳時的輕食。

3、提高免疫力：香蕉富含維生素C，有助於提高免疫系統，保護細胞免受自由基損害。

4、鎮靜效應：香蕉含有色胺酸和維生素B6，有助於提高情緒，減輕憂慮和壓力。

此外，關於香蕉也存在許多迷思，營養師李婉萍先前就提到，在臨床上常聽到患者表示，骨頭不好、容易筋骨酸痛、有關節炎症狀不能吃香蕉。而之所以會有這樣的說法，主要是因為香蕉富含鉀、磷、鎂等礦物質，被誤以為會影響鈣質的合成、吸收。但她解釋，這些營養成分彼此間有協同合作也有拮抗關係，只有當攝取比例失衡才會出現問題，適量食用並不會帶來嚴重影響。

李婉萍更進一步舉研究指出，經常食用香蕉可能有利於改善關節炎症狀。不過，她也強調，有相關疾病或不適仍要尋求醫師協助，可別誤會單純靠食物就能逆轉病情。

除此，國健署提醒，一般腎臟功能正常者，多攝取來自食物中的鉀離子，不但能控制血壓，也能間接保護腎臟；不過，對腎臟功能不全者來說，由於無法將體內鉀離子排除，會對人體造成傷害。因此，若要攝取含有豐富鉀離子的香蕉，務必要多加注意，最好先向專科醫師諮詢。