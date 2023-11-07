3間固體再生燃料SRF發電廠進駐桃園觀音桃科園區引反彈，桃市府經發局6日與經濟部開會，但雙方仍無共識。地方大嘆，可想而知沒結論，應對事不對人，此案已被選舉氛圍影響，盼中央或市府勇於擔責，後續不排除抗爭。桃市府表示，未規畫下次會議，會先追蹤請經濟部提供的相關資料。

觀音桃科園區SRF發電廠是否撤案引發關注，桃市府盼經濟部撤銷當初的推薦函，代表入園理由不復存在，市府也能以此做相應處置，若又把球踢回地方，市府恐面臨鉅額賠償。經濟部則認為，推薦函無法律強制力，權限都在桃市府，只要桃市府表達反對，經部也願再次發函陳述。據悉，昨會議中雙方都認同以市民健康為優先考量，但後續仍要針對相關作法再研議。

對此，市議員吳進昌表示，既然經濟部稱推薦函沒有法律約束力，當初是經部先發出推薦函給桃市府，就該先撤回推薦函，很明顯不想承擔責任，欲叫地方政府埋單後果，強調觀音真的不需要再有發電廠進駐。

「後續不排除抗爭！」市議員許更生直言，政府將汙染都丟進觀音，如今3間SRF發電廠要進駐，地方堅決反對，恰巧碰到選舉期間，這議題已受選舉氛圍影響，應對事不對人，盼桃園市長張善政拿出魄力，為觀音居民解決困境。

桃園二選區民進黨立委黃世杰則說，盼市府與經濟部在會議中達成共識，雙方明明有會議結論，卻說沒共識，希望不要變政治操作，市府要怎麼做就在會議說清楚，別以放話形式。他強調「不要不做的事推給經濟部，要撤銷就寫在公文內」，他會追蹤並要求後續加速協商。

桃園二選區國民黨立委參選人、市議員涂權吉指出，此案從頭到尾就是經濟部長王美花主導，要前市府配合通過，現在民眾發現後引起反彈，若市府撤案，恐面對國賠和求償，中央卻對此避重就輕，市府的預算應花在人民的福利與建設，相信議會、市民都不會同意花錢在這種賠償上，喊話中央應扛起責任。

「最可憐無奈就是大潭里」，當地大潭里長彭明聰大嘆，可想而知會議會沒共識，雙方都不擔責任，沒權力的市民能做什麼？過去3家廠商要進駐，地方全不知情，現又遇到選舉期間，市民從看天吃飯，慘變成「看政府吃飯」，希望政府勇於承擔，解決難題。

至於下次經濟部與桃市府何時再開會討論？桃市府表示，目前雙方尚未規畫下次的會議，市府會先追蹤昨天會議中請經濟部提供的相關資料。