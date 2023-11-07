新北有對兄妹因年幼時遭逢父母離異，後來生母一去大陸工作就是25年，如今，他們要對生母聲請「免除扶養義務」，然而，這名生母竟回頭向兒女討20萬的扶養費，辯稱自己因礙於工作在大陸，無法頻繁返回台灣探視，但兒女也曾在自己的身上「住了幾個月」，理應要支付她扶養費；士林地院審理後，認為這名母親未盡扶養子女之義務，讓子女從小缺乏母愛，准許免除兄妹倆對生母的扶養義務。

據判決書記載，有對兄妹於7歲、4歲時，遭逢父母離異，且生母便去了大陸工作，一去就是數十年，期間回來台灣數次，也未曾探望過自己的兒女，未盡扶養義務，於是，這對兄妹向法院聲請免除扶養義務。

這名生母於開庭時辯稱，指出自己不是懷孕生完小孩就離婚，雖然當初離婚時未協議她需按月支付扶養費用，但也陸續支付了至少20萬元的扶養費，還說雖曾想前往探親，但礙於在大陸工作無法頻繁回台灣探望，且兒女也曾在她的身上「住了幾個月」。

對此，這對兄妹的父親打臉表示，前妻與自己離婚後，不僅未曾支付任何相關扶養費，兒女是靠政府的補助，以及他向家人周轉而扶養長大的，前妻也未曾至家中探視兒女。

法官審理後，認定這名生母長期未對其兒女盡扶養之義務，更未有探視，導致兄妹從小就缺乏母愛關懷，因此，這對兄妹成年後要扶養生母，確實不公平，准許兄妹倆免除對生母扶養義務之聲請。