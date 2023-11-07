近期台股月線連三黑，但市場仍舊看好後市表現，多吸引小額投資人進場加碼，舉凡主動式操作的台股基金或台股ETF的定期定額數據都是正成長。其中ETF增加戶數表現更為亮眼，又以復華台灣科技優息（00929）單月增加萬戶，近5日成交量近8萬張最為吸睛。

資料來源：Cmoney、集保中心 2023/11/3

以9月證交所公佈的定期定額交易戶數統計來說，以ETF交易戶數排名前十名來看，基本上皆是台股標的，而高股息ETF比例就佔了一半，累計前十大總交易戶數就接近90萬，對比8月份數據，計算9月新增最多的就是00929。而00929第一回進榜就以空降之姿排行第11名，9月戶數再增加1萬1278戶奪冠，累計交易戶數已有2.2萬，大躍進至第7名。

資料來源：臺灣集中保管結算所

00929穩坐存股族首選 10張以下新增人數奪冠

多數股民可能好奇，年中才掛牌的00929究竟是下了什麼迷藥讓存股族甘心掏錢，市場分析主要因素源自於00929入手價格較低、月配息穩定、績效優於大盤，最重要的是具備嚴格基本面篩選特質，因而成為散戶存股族逢低加碼台股ETF的首選。

以今年前五大高股息ETF各級別新增人數來看（計算期間：2022/12/30-2023/10/27），最讓股民為之驚訝的是00929在短短不到半年時間內，以超過35萬張的數據成為是10張以下新增人數的冠軍，高於00878的30萬張、00919的20萬張、00713的11萬張及0056的10萬張。

資料來源：臺灣集中保管結算所 2023/10/27

00929作為最受存股族青睞的高股息ETF，符合三項市場評判標準，包括「殖利率」、「填息率」及「穩定度」。依00929連五次月配息的訊息顯示，其年化殖利率皆落在7-8%間，遠遠高於股民們基本認可的5%水準之上；其次00929的填息率基本上不超過第二天，此點加深股民們對此檔ETF的信賴感，綜合前兩點，接連五回合的數據都讓00929皆以高水準表現出其「穩定度」，也難怪會是存股族最愛的高股息ETF首選。

近日復華官方也公告，00929第五次配息金額公布，每受益權單位預估配發0.11元，以評價日10月31日淨值17.01元計算，預估單次現金殖利率約0.65％、年化殖利率約7.76%，除息日為11月21日，投資人若想參與該次配息，最晚須11月20日前持有或買進，並於12月15日領息。

(文／蔡季伶撰寫提供)

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