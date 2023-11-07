台灣每年約有7,000人罹患攝護腺癌，泌尿科醫師表示，攝護腺癌症狀常見症狀包括血尿、排尿不順、夜間頻尿、解尿不完全，當出現這些狀況時，就應盡快就醫檢查，確認是否為攝護腺癌，千萬別等會陰部疼痛、轉移出現時才就醫。若病灶轉移，平均存活期僅2年左右。

攝護腺癌是男性獨有癌症，為國內10大癌症死因第5名，發生率與死亡率有逐年上升趨勢。台北慈濟醫院泌尿科醫師戴定恩在其臉書粉專上表示，攝護腺癌由於症狀不明顯，且與攝護腺肥大類似，因此不容易被發現，在台灣有1/4以上的人第一次診斷時即為第4期轉移性的攝護腺癌，平均存活期將大降。

他表示，攝護腺癌好發於50歲以上男性、有家族遺傳傾向，並與攝護腺慢性發炎、感染相關，因此曾有過攝護腺發炎、攝護腺家族史的男性會比一般人有更多機率罹患攝護腺癌。常見症狀為血尿、排尿不順、夜間頻尿、解尿不完全，當出現這些症狀時，就要盡快檢查，確認是否為攝護腺癌，千萬別等到會陰疼痛、癌細胞轉移時，才就醫。

根據台灣癌症基金會，男性過了50歲以後，攝護腺疾病常會出現膀胱出口阻塞的症狀，包括排尿不順、夜間頻尿、解尿不完全，這些現象更常是因為良性的攝護腺肥大所引起，只是臨床症狀往往無法區分良性或惡性攝護腺的病灶。症狀更嚴重時會有血尿等症狀。所以民眾一旦臨床出現這些症狀時，就應接受檢查。一旦病灶轉移到骨骼或其他部位，則平均存活期僅約2~2.5年。