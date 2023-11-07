今年8月底各隊提交60人註冊名單時，統一獅外野手李丞齡沒被放進名單中， 如今他因個人規劃向球團表達離隊想法，領隊蘇泰安證實此事，球團也曾慰留，但仍尊重他個人意願，提交擴編選秀名單時會註明會他是「任意引退」。

當時各隊提交60人註冊名單時，總教練林岳平曾罕見說重話，直言李丞齡是因為自我管理不佳且屢勸不聽的情況，之後李丞齡也曾在個人社群上發文，向球團、教練致歉，但最後經過思考後仍決定要結束球員生涯。

蘇泰安說：「李丞齡之前有親自來向我表達自己有個人生涯規劃想要離隊，本來球團有慰留，但他還是決定要走，了解後球團也尊重他的想法，希望他未來能朝自己想走的方向努力。」

此外，獅隊雖然率先取得上半季冠軍，在季後挑戰賽先取得1勝優勢卻連輸3場、無緣「台灣大賽」，「餅總」在上周向球團提出請辭，最後獲得球團慰留。

蘇泰安表示，在季後挑戰賽結束後餅總覺得沒能打進總冠軍賽感到很自責，因此向球團提出辭呈，「但我鼓勵他，他這4個球季以來為打下1座總冠軍、3座季冠軍，成績也不錯，雖然今年季後挑戰賽有不足之處，但也是因為有許多突發狀況出現，這些我們都看在眼裡，球員、教練都很拚。」

獅隊在結束季後挑戰賽沒多久就開始進行秋訓，蘇泰安表示，有跟林岳平等教練團討論，針對今年不足之處做改善，也有針對明年春訓規劃，希望明年有更好的成績來回報球迷。