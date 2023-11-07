台中市議員陳本添要求增加台中到大陸的航班，且不要只增加包機，要增加定期航線。（張亦惠攝）

交通部長王國材日前宣布明年3月起解除大陸禁團令，旅行社可組團赴陸旅遊，台中市議員陳本添、黃馨慧皆關心台中機場航班現況，陳本添要求開拓定期航線，黃馨慧則表示，疫後台日觀光逆差已超過5倍之多，要求觀光局調整行銷策略，落實「中進中出」。

台中市議會今天交通地政業務質詢，議員陳本添說，台中國際機場明年3月是否會增加大陸航線？要求多爭取幾條大陸航線，希望不要只有包機，要有定期航班，對台中市是一大利多。

觀旅局長陳美秀表示，王國材先前釋放開放台灣團客到大陸旅遊的訊息，市府會找相關旅行業者規畫，目前很多很多航空業者都是包機先行，但包機費用較高，他們也在跟民航局爭取定期航線。

台中市議員黃馨慧說，觀旅局為大力行銷台中，分別在8月與溫泉業者去日本青森、9月去日本名古屋市「台日觀光高峰論壇」、10月去日本大阪旅展、11月去名古屋市「推廣夜市活動」，另外還與日簽訂相關觀光協定，官員頻赴日行銷，但根據觀光署統計，今年截至8月，台灣訪日262.3萬人次，日本訪台僅只有49.3萬人次，觀光逆差超過5倍。

黃馨慧指出，台中機場「中進中出」航線從前市長林佳龍時期數次赴日表達意願互通航線，至今都沒進度，官員赴日只簽具象徵性的交流協定，沒有實質項目內容，建議觀旅局檢視行銷政策，落實「中進中出」恢復各國航空交通為重要任務。

陳美秀說，先前王國材允諾1年要恢復台中在疫情前的14條航線後，市府就召集相關航空、旅行業者、機場4方開會，希望能快速恢復台中機場航線，地方政府會與中央一起努力。

觀旅局長陳美秀表示，台中國際機場目前已有5條定期加4條包機復航或開通，觀旅局與多家航空業者及潛力機場密切聯繫佈局中，近期將陸續有新航線推出，並持續與中央共同努力爭取，推展國際航線復甦，便利行旅並引進各國遊客。