痣多無用，但若長對地方，卻是大吉之相，連神佛也來庇佑。《搜狐網》分享「三處有痣，菩薩轉世」的說法；只要痣長在腰上、眉心和下巴3處，統統可以帶來好運，尤其右下巴長痣，更是有權有勢，職場、官場都能吃得開。

▌痣長腰部

若痣長在腰上，在相學中主貴，官運和財運極為亨通，更有「纏千萬貫」的 說法。在命格上更是「財神在前，菩薩在後」，福祿壽喜、父母安康、祖業豐厚、貴人撐腰、兒孫滿堂、前程無限。

▌痣長眉心

眉心長痣的人大多心地善良，天生的菩薩心腸。從另一方面來看，凡人凡事付出皆有回報，因此眉心有痣的人人緣頗好，備受愛戴。如果痣藏在眉毛裡，屬大吉之相，這種人重情重義，為人處世責任心很重，事業心也非常強，尤其熱心公益，喜歡做慈善。

▌痣長下巴

都說「地閣方圓」，相學中稱地閣為田宅，下巴有痣主財運，下巴範圍內只要不碰到嘴邊的痣都主貴，但不宜多。若痣長在右下巴，代表著權勢與地位。此人事業成功，發展順利，無論職場或官場都會順風順水。若痣長在下巴靠近嘴的位置，則代表此人貪吃，從某種意義上來說這也是個好痣，畢竟俗話說得好，能吃就是福嘛。