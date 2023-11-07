一名女子到全聯購物表示，家人的衣物上經常沾染汗臭及髒污，她使用一款洗衣精，除臭又去污，且最近還推出買一送一，讓她超驚喜，有回購多次的人說，趁特價檔期囤了16罐，衣服洗完變乾淨，就連臭襪子也變香。

原PO昨（6）日於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，父親長年在外工作，身上衣物經常會有汗臭味及髒污，她都使用一款洗衣精，因內含有酵素，除臭和去污都很好，且成分單純，很適合膚質敏感的族群。

原PO表示，近日她再到超市採買，發現該牌的洗衣精正在做促銷，推出買一送一活動，讓她超級驚喜讚「小確幸。」

貼文釣出不少愛好者，「這款真的好用，這次特價囤了16罐」、「我兒子也很會流汗，小朋友衣服又很容易髒，用過這瓶之後，就回不去了」、「好用！臭襪子洗完也變很香」、「這罐超好洗的，洗得很乾淨」、「買一送一很可以。」

也有人使用過後，認為洗衣精的香味太刺鼻，洗衣效果也不如想像，「味道還是很難適應」、「太香了，不喜歡」、「覺得很一般，沒有特別乾淨的效果。」