大麻事件道歉影片【Joeman】

百萬YouTuber九妹（Joeman、本名翁雋明）和蕾菈夫妻涉嫌持有二級毒品大麻，6日依毒品罪嫌移送檢方訊後無保飭回，不久後三人皆發聲明回應。稍早，Joeman發片認錯，首度承認「今年在國外和台灣都吸食過大麻。」

Joeman在片中臉色沉重，表示這兩天關於自己的新聞超級多，為了以正視聽，決定拍這部道歉影片，「我的確在今年國外跟臺灣呢都吸食過大麻，也有持有少量的大麻自用，警方問我時呢？我也全程的承認。」Joeman強調，他並未對警方跟檢方否認吸食，但確實一陣子沒使用。

Joeman透露已全程配合警方驗尿，若要再驗頭髮，完全沒有問題，不會刻意剪頭髮逃避，現在人也在臺灣。至於新聞上被曝光的十多條捲菸紙、2個研磨器和磅秤，Joeman回應：「應該是整次緝毒行動查獲的量，而非我本人持有的量。」

Joeman接著向觀眾、粉絲說對不起，「我真的很抱歉，謝謝部分的人幫我說話，但我自己很清楚。在臺灣吸食大麻就是違法的，我知法犯法，這100%是我的錯，我無從推卸責任壓力大，也有很多可以紓壓的健康與合法管道。」同時，他承認以公眾人物的身分做了最錯誤的示範，呼籲臺灣觀眾就算壓力再大，也別犯法購買跟吸食大麻。

Joeman表示，他身為公眾人物，做錯事被批評是應該的，所以全部的社群平台留言都未關，接受所有的謾罵、酸言酸語，也很感謝幫忙講話、給予鼓勵的朋友及觀眾，「但請不用為我跟其他人吵架，因為我覺得我活該。」Joeman表示他非常愛創作，未來還是會繼續拍片，短或長影音不拘，目前還有兩、三部對決系列的影片，規劃中的新節目也都會繼續拍，接下來也會聽從律師的建議，繼續配合檢調偵辦，不會逃避以及再犯法。

最後，Joeman向最愛的媽媽道歉，「雖然我昨天已經當面跟她道歉，但我覺得自己真的是錯得離譜，我不應該這樣子傷害妳的心，任何藉口都不應該做出這樣的行徑，我會努力改過，希望妳可以相信我，雖然我不是一個完美的兒子，但我會是一個願意改進的兒子。」

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