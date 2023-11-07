海洋委員會管碧玲（右五）與台灣美國商會執行長林博智（右四）6日相見歡，雙方代表合影。（海洋委員會提供／林瑞益高雄傳真）

台灣美國商會執行長林博智於2023年7月就任，於6日赴海洋委員會拜會主委管碧玲。管碧玲說，AmCham（美國商會）過去25年來，每年定期發表政策白皮書，提供政府有利振興經濟和產業發展的政策建言，非常感謝AmCham長期對台灣的支持。

管碧玲表示，海委會目前希望促成海事工程及海洋產業的升級及國際合作，另因應氣候變遷及能源轉型議題，在積極推動海洋能源發展的同時，也重視海洋保育及海洋汙染議題，希望在海洋產業、能源開發及生態保育間取得平衡。

另在海洋科技部份，國家海洋研究院也即將更進一步與美國商務部國家海洋大氣總署（NOAA）雙邊合作，包含海洋監測系統發展及海洋數據交流等面向，對於深化台美雙方的海洋科研合作，具有重大意義。

林博智說，海洋是一個巨大的生態系統，有許多海洋議題可以合作交流，他期待未來能帶領更多商會會員來拜訪海洋委員會，就海洋面向的議題切磋交流，並引進更多外資投入台灣的海洋產業，進一步促進商業界與台灣政府部門互動。