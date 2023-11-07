隨科技進步，近年許多運動員透過運動科學來加強表現、減輕運動傷害，除了西醫以外，中醫也能利用針灸、推拿及整復等技巧，達到緩解疼痛、舒筋活絡。中醫師指出，針灸和推拿因侵入性低、安全性高的特性被看重，國際賽事如亞運、奧運等，現都已有中醫師隨隊，協助選手保養及治療。

衛生福利部桃園醫院中醫師梁信弘表示，美國游泳好手「飛魚」菲爾普斯，先前參加奧運時，身上有著明顯的拔罐痕跡，當時掀起一波話題，運動科學近年崛起，中醫針灸、推拿及整復等技巧，能達到緩解疼痛、舒筋活絡並提升運動表現的功用，且對運動傷害的處理也有自己的特色。

梁信弘指出，針灸的針刺所造成的刺激能調控中樞神經對疼痛的反應，也能影響神經傳導物質的分泌，達到止痛的目的，而針刺對局部的組織也有刺激組織修復、促進細胞釋放止痛訊號等作用。至於推拿、整復等透過各種手法的運用及擺位，能將因外力而錯位的關節及肌肉復位，也能放鬆緊繃的肌肉，促進局部氣血循環，達到組織修復及舒筋止痛的作用。

梁信弘說，中藥能依照受傷程度及時間，有不同的治療原則，前期消腫止痛、中期活血化瘀、後期舒筋健骨，對患部組織修復及預防再次受傷頗有成效。除了一般民眾常見的運動傷害，可透過中醫治療及保養外，專業運動員也能藉由接受中醫治療獲得幫助，目前台灣的運動代表隊參加亞運、奧運等賽事皆有中醫師隨隊，

梁信弘坦言，近年運動防護員的角色日益吃重，過去自己也曾於實習醫師時期至角力賽場擔任場邊防護員，深知一般民眾及專業選手的運動傷害需以不同角度給予治療。專業運動員或多或少都會帶傷參與競賽，要做到如何協助運動員與傷病共存，盡量減輕傷病對運動表現的影響，是醫師端需要考量的課題。

梁信弘另也提醒民眾，運動前應做好暖身運動，並衡量自身體能狀態規畫運動強度，若不幸受傷應趕緊向醫師諮詢，除了一般常用的西藥以外，中醫針灸、推拿以及內服藥對於運動傷害的急性止痛消腫，對後續的復原都有不錯的效果。