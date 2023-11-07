高雄曾姓男子違法從大陸進口2萬4000公斤冷凍牡蠣來台，以「調製牡蠣」為名成功闖海關，賣給林姓大盤商後全數流入各地漁市場，全被民眾被吃下肚，高雄地檢署偵結後依違反懲治走私條例起訴曾男、林男。

2021年9月曾男花166萬元向大陸福建省楊姓男子購買2萬4000公斤冷凍牡蠣，由於冷凍牡蠣屬於行政院依懲治走私條例規定的管制進口物品，不得私運進口或銷售。

曾男為了規避法律，特地委請報關行填寫貨物名稱為「FORZEN SALTED OYSTER MEAT」（調製牡蠣），同年9月底成功騙過高雄海關、進口來台。

2022年1月，林男以196萬元代價向曾男購買這批牡蠣後，全數賣給全台漁市場客戶，銷售一空。

海關人員後來稽查時發現該批進口牡蠣單價偏低，才逮獲曾男、林男不法勾檔，全案移送調查局航業調查處高雄調查站偵辦。

曾男到案後坦承，特地將牡蠣放在與海水鹽度相同的鹽水是為了保質、避免腐壞，並非真正要加工「調製」。林男也坦承轉售牡蠣給漁市場攤販，但供詞反覆，與曾男不符。

檢方根據相關事證，認定曾男涉犯私運管制物品罪、林男涉犯銷售走私物品罪，偵結後依法起訴2人。