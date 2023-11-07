彰化縣議員蕭妤亘（左）7日質詢彰化縣警局局長張國雄（右）表示，警方透過科技執法取締139縣道壓車過彎前應確審慎確認有無法源依據。（翻攝彰化縣議會直播網站／孫英哲彰化傳真）

彰化縣139縣道近來因警方將透過技執法取締壓車過彎等危險駕駛行為，引爆二輪族怒火，彰化縣警局雖緊急於上周六宣布暫緩實施來滅火，但許多車友憂心該作法死灰復燃，彰化縣議員蕭妤亘今天也在縣議會質詢該案究竟是暫緩、取消或持續研議中；對此，彰化縣警局局長張國雄強調，全案仍在評估中。

「為什麼才僅僅宣導4天就喊卡？」蕭妤亘表示，彰化縣139縣道設置科技執法，針對機車壓車過彎的傾角小於60度就開罰一事，警方宣布該取締作法後引發熱議，在網路上鬧得沸沸揚揚，又突然宣布喊卡，是因為臉書留言被灌暴，還是有什麼其他原因。

蕭妤亘質詢彰化縣警局局長張國雄說，「請局長示範一下傾角60度或是59度的差別」，她和廣大民眾現在想知道的是，「機車過彎壓車傾角小於60度就開罰」的科技執法後續究竟是暫緩實施，還是就是取消，抑或是還要再研議？民眾對於沒有法源依據的執法很反彈，警方應審慎處理。

「60度只是機器設定的參數依據，還要看機車騎士過彎的行為樣態。」張國雄表示，這項科技執法的作法曝光後，外界都關注在過彎壓車傾角60度就開罰，其實不是，機器只是先篩選有可能危駕過彎的機車，是否構成危駕仍要看機車騎士有無抬腳、側掛等異常行為。

科技執法取締過彎危駕一事還在研究討論中，139線因發生多起嚴重交通事故，執法初衷是為保障社會大眾的用路安全，這次科技執法抓危駕過彎在宣導期就引發社會大眾正反意見熱烈討論，該局認在儀器精準、法規規範、社會觀感及宣導期不夠長等方面都還有疑義，因此仍需審慎評估。

彰化縣警局日前宣布在事故頻傳的彰化縣139縣道建置2處科技執法點，並將於本月15日起，針對機車過彎傾角小於60度自動偵測拍照，再由員警判斷及開罰，該項作法曝光後，引爆網友怒火，彰化縣警局及彰化縣長王惠美的臉書留言都被灌暴，彰化縣警局在4日晚間宣布暫緩實施。