江和樹再澄清「乞丐說」 曝兒媳就是新住民不可能歧視

日前民眾黨不分區立委名單列入新住民，身兼民眾黨台中市黨部主委的台中市議員江和樹日前直播一度說出「怎麼乞丐這麼多」等言論，引發時代力量立委邱顯智要求民眾黨懲處；江和樹7日再澄清，他的兒媳就是越南第二代，不可能去歧視新住民，認為邱見縫插針。

台灣新移民協會理事長麥玉珍日前傳出位列民眾黨不分區立委名單內，江和樹日前開直播討論不分區名單時表示，未曾在地方看過麥，質疑為何要排不分區？更直言「我們民眾黨怎麼那麼多『要的』，講難聽點，怎麼乞丐這麼多？這個黨到底是怎樣？」，認為要擔任不分區立委的人應該要與地方熟悉，不只是想要職務。不過「乞丐說」一事引發爭議，還引發邱顯智喊話民眾黨懲處。

江和樹7日再澄清沒有歧視新住民，更表示他的兒媳就是越南第二代，還替他們家生了2個孩子，「怎麼可能去歧視他們？」，認為邱顯智見縫插針、斷章取義。

江和樹嗆「民眾黨願意給新住民發聲權，時代力量呢？願不願意把不分區第1名或第2名提名新住民？」認為這樣才是真的民主，不是選舉到了只會騙票；現在要的是能改變未來的台灣，給新住民機會，不要再用這種語言醜化，把是非顛倒，不然真正在傷害新住民的是時代力量，「如果真的對新住民友善，那就提名不分區」，這才是市民想要，百姓不是笨蛋。