adidas adiclub會員專屬「Members Week會員限定週」再度登場，限時祭出多重優惠。（adidas提供／朱世凱台北傳真）

運動品牌受惠疫情解禁後的出遊潮，買氣蒸蒸日上，酷炫外型配上強勁機能的鞋款最受歡迎，品牌們也持續推新品並祭出優惠寵愛會員，讓會員能以更甜的價格感受最新裝備體感。

adidas adiclub會員專屬「Members Week會員限定週」再度登場，本次adidas將網羅豐富的會員獨享活動與優惠，從在19日前打造為期2周的會員限定週，再加碼會員跑步活動專場，現場更設置adiclub會員限定週專區，加入會員就有機會抽中精緻禮品。另自10日至19日限時10天，adidas為所有等級的adiclub會員推出精選商品消費滿3000送600的超值優惠，最新話題跑鞋ADIZERO競速跑鞋家族、adidas Basketball籃球時尚服飾系列及adidas SAMBA、GAZELLE等熱門經典鞋款也參與此優惠，趁現在加入adiclub會員更即可獲得200新客折價券。

10日起，凡金銀銅卡會員於指定門市購買任一指定商品即可獲得限量三葉草飲料提袋，消費滿1萬3888元即可獲得三葉草贈品組(野餐籃加抱枕再附贈冰塊盒)，此外，消費至3萬8888元便有機會得到三葉草限定麻將組。

New Balance致力於研發各種專業科技，延續今年度釋出的運動形象篇章— Run your way的概念，本季釋出Fresh Foam X家族最新一代1080v13鞋款，搭載全新的Fresh Foam X緩震科技，與前一代相比，從鞋身外觀至穿著感受，皆有全面性更新，包含增量的中底高度和提升包覆感的鞋面網布，提供更輕盈、舒適的腳感。此次更特別邀請運動女神房思瑜，穿著Fresh Foam X 1080v13鞋款，征戰世界最大馬拉松賽事之一的紐約馬拉松，售價4680元。