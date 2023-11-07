本週末東北季風增強、氣溫明顯下降，民眾紛紛準備搬出家中電暖器、電毯等保暖電器用品迎接涼爽深秋。北市消防局分析，近5年電暖器等電熱產品火災，主因為使用不當。臺北市政府消防局呼籲，使用電暖器應與周圍可燃物保持安全距離，遵守使用說明書規範，以確保居家安全。

北市政府消防局統計，近5年共發生32件電暖器、電毯或暖風機等禦寒家電電氣火災，其中起火處以臥室居首，計19件(占59.4%)，起火原因以使用不當最多，計14件(占43.8%)，其次為短路，計12件 (占37.5%)。此外，臺北市曾發生電暖器擺放位置太靠近床鋪，接觸棉被寢具後發生火災，造成市民1人受傷案例。

消防局提醒民眾，電暖器為季節性使用的發熱產品，換季使用前應先清潔出風口、檢視電源線及機器本體外觀是否損壞，電源線有無因凹折綑綁收納而造成被覆受損。使用時應與周圍可燃物保持適當距離，尤其是床邊的床墊床罩、棉被或衣物等。

另，若有民眾習慣於床墊上鋪設電熱毯入睡，建議加熱後即關閉電源或設定定時關閉，並注意避免凹折、擠壓，防止電毯內線路半斷線或短路。值得注意的是，保暖家電皆為高功率電器產品，應使用專用插座供電，避免與其他電器共用插座或接於延長線上使用。

近年也流行的充電式暖暖包(電暖蛋)也成為個人隨身保暖的新選項，這類商品多使用可重複充電之鋰電池。消費者應選購附有商品檢驗標識或安全標章的產品，除依產品使用手冊正確使用，切勿摔落、大力撞擊外，充電時應以廠商附贈之充電器充電，勿使用其他手機或電器充電器代替，避免同時充電及使用。

最後，消防局提醒民眾，謹記電氣防範口訣「五不一沒有」：「用電不超過負載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「電源插座不長時間使用」、「電器旁不放物品」及「沒有安全標章的電器不要使用」，並定期檢視臥室及客廳電器使用環境，養成電器產品正確使用習慣，攜手保障居家安全生活空間。